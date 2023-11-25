ЦСКА — «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Динамо».

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Обсудим «братское дерби», красно-синие против бело-голубых. ЦСКА примет «Динамо». Отношения между командами предельно понятны и ясны. Кто бы ни тренировал команды, очные матчи всегда непредсказуемы. Результат может быть совершенно противоположным тому, что команда показывала до этого матча.

«Динамо» располагается в тройке лидеров и по дополнительным показателям опережает ЦСКА. Наконец-то у ЦСКА сыграет более-менее выстроенная оборона. Экспериментов уже наверняка не будет, разве что по некоторым персоналиям. Впереди либо с Заболотным, либо без, но с Файзуллаевым или Обляковым. ЦСКА подходит к этому матчу с не очень большой группой футболистов, которая уезжала в расположение сборной.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» не сможет рассчитывать на Чавеса, который уже нахватал жёлтых карточек, хотя играет не с самого начала сезона. В целом же схема «Динамо» максимально удобна для ЦСКА. И «Динамо» забивает почти в каждом матче, но и моментов имеет уйму. В матче против «Оренбурга» удалось нанести 26 ударов по воротам, а забили всего дважды. Есть проблемы с реализацией.

В последних восьми очных матчах семь раз проходил вариант «обе забьют». В первом круге команды также сыграли на «обе забьют». Именно на этом варианте я бы и остановился за коэффициент 1.65», — сказал Генич.