ЦСКА — «Динамо»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Динамо» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Дерби ЦСКА – «Динамо», как мне кажется, должно получиться очень ярким. Про динамовцев и говорить не нужно, они при Личке всегда стремятся к игре в атаку, быстрым переходам через середину. В первой половине сезона именно динамовцы создали больше всех голевых моментов. Я увидел такую статистику. Преимущество над другими командами минимальное, но всё же.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У ЦСКА очень много ничьих, и армейцам нужны победы, чтобы улучшать позицию в турнирной таблице. Прагматичного футбола для этого может и не хватить. Нужно будет рискнуть с «Динамо», тем более вроде бы в защите не будет слишком больших проблем. Отсутствует только Дивеев. В средней линии прекрасно выглядят Обляков и Файзуллаев, Чалов опасен. Есть ещё и Давила, который забил прекрасный мяч «Факелу», есть и Заболотный. В общем, на эту игру обойма уже нормальная. У динамовцев, кстати, Смолов должен появиться после повреждения.

Поставлю на тотал больше 2.5. Честно говоря, вообще не представляю, чем матч завершится, но моментов будет создано очень много. Реализация не должна подвести», — сказал Титов.