«Балтика» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Спартак» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.75.

«Winline матч тура пройдёт в Калининграде. «Балтика» после смены руководства, поменялись директор, спортивный директор, дома будет принимать московский «Спартак». «Спартак» как обычно на качелях в этом сезоне действует: хорошая игра сменяется не самой убедительной. Хорошие действия были в игре с «Локомотивом», даже несмотря на то что играли в меньшинстве. Неплохой матч «Спартак» провёл с «Ростовом», но это всё было в Москве. Что покажет «Спартак» на выезде — это большой вопрос. Будет играть Соболев или не будет играть Соболев, какую тактику примет Абаскаль — это всё очень любопытно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается команды Сергея Игнашевича, то первые очки наконец-то «Балтика» набрала на выезде – сыграли вничью с «Пари НН» до паузы 0:0. «Балтика» львиную долю очков берёт дома – 11 из 12. В Калининграде проблемы были и у «Зенита», и у «Краснодара». Посмотрим, какие проблемы создаст Игнашевич «Спартаку».

Но «Спартак» на ходу, неплохо смотрится, хотя по-прежнему непредсказуем. Очень плотная турнирная таблица. «Спартак» может в тройку попасть по итогам этого тура, посмотрим, получится у него это или нет.

Думаю, что «Спартак» не проиграет, а в матче будет забито минимум два мяча. X2 и тотал больше 1.5 за 1.75», — сказал Генич.