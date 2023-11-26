«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.60.

«Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в 13 туре АПЛ. Несмотря на турнирное положение команд, их противостояния всегда очень интересные. Сейчас они выступают нестабильно, так что я тут точно жду яркого футбола.

МЮ продолжает погружаться в скандалы. Уже намечены большие продажи на зиму. Помимо прочего, большая проблема у команды тен Хага с травмированными. Так, встречу с «Эвертоном», скорее всего, пропустит Хойлунд, под вопросом и участие Онаны. Но несмотря на все это, клуб достаточно хорошо провел последние туры АПЛ, если смотреть только на результат — четыре победы в пяти матчах. Конечно, все виктории МЮ добывает «со скрипом». Но нынешним «красным дьяволам» необходимо выигрывать любым способом. В таблице команда тен Хага уже поднялась до шестого места.

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«Эвертон» во время паузы на матчи сборных был ошарашен неожиданной новостью. Из-за финансовых проблем с команды сняли десять очков. И без того у клуба были сложности, теперь он еще и с четырьмя баллами располагается на предпоследнем месте. Впрочем, в последних матчах «ириски» выступали довольно неплохо — проиграли только в одном из пяти туров. Так что победа уже в этом туре может помочь им выбраться из группы вылета.

Да, непростой матч тут ждет «Манчестер Юнайтед». Думаю, «Эвертон» после снятия очков будет злой. Однако «красные дьяволы» начали добиваться успехов в последнее время. «Ириски» хотя и дадут отпор, но выиграть им вряд ли удастся», — сказал Павлюченко.

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