«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» – «Ахмат» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.85.

«Оренбург» дома будет принимать грозненский «Ахмат». Команды — соседи по турнирной таблице. В прошлом сезоне они шли в верхней части российского чемпионата. Сейчас, наоборот, в нижней. «Оренбург» — 13-й, «Ахмат» — 15-й.

У «Ахмата» серия из огромного количества матчей без побед, 5 поражений подряд. В общем, «Ахмату» будет чрезвычайно сложно ситуацию как-то выправить. Но пока смена тренера не происходит — доверяют Мирославу Ромащенко на этот матч. На следующие два — это уже будет зависеть от результата. В общем, пока Ромащенко работает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Есть закономерность не самая приятная для «Ахмата». Во вторых таймах «Ахмат» провисает. Что делал «Ахмат» в эту двухнедельную паузу, мы как раз поймем и увидим.

Ну а что делает «Оренбург» — тоже пока не очень понятно. «Оренбург» очень плохо смотрелся в игре с «Динамо», особенно в первом тайме. Но здесь игра домашняя, искусственное поле, очень печальная история по турнирной таблице, поэтому надо действовать агрессивно, нагло и на результат.

У «Ахмата» не сыграет Швец из-за дисквалификации. И есть такая тенденция, что во вторых таймах в матчах с участием «Ахмата» голов забивается немало. В прошлый раз я предлагал нам на матч «Локомотив» — «Ахмат» вариант «тотал 2-го тайма больше 1,5». Остановлюсь на этом варианте и сейчас. «Оренбург» — «Ахмат»: 2-й тайм больше 1,5 мяча за 1,85», — сказал Генич.