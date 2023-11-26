Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Урал» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

«Урал» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Урал» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.17.

«Урал» и «Краснодар» сойдутся в рамках 16 тура чемпионата России. Совсем в разной форме находятся соперники. Уверен в победе гостей.

«Краснодар» сумел в важнейшем матче в прошлом туре РПЛ не проиграть «Зениту». Это была принципиальная игра между двумя лидерами лиги, в которой многие отдавали предпочтение питерцам. Но «быки» выстояли и сумели навязать борьбу сопернику у него дома. Таким образом, на международную паузу подопечные Ивича ушли лидерами Премьер-лиги. Отрыв от соперников, исключая «Зенит», все еще довольно большой — семь и более очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» находится совсем в другой ситуации. Уже забылись времена, когда клуб стабильно набирал очки. Сейчас он идет на серии из четырех поражений кряду. А серия без побед в РПЛ и вовсе насчитывает десять игр. Дела у екатеринбуржцев совсем плохи, уже идут слухи про смену тренера. Ведь сейчас «Урал» на 12 строчке, на три балла отрываясь от зоны вылета.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для меня фаворит очевиден. «Краснодар» намного сильнее «Урала». Особенно после игры с «Зенитом», «быки» будут окрыленными. Екатеринбуржцы находятся не в той форме, чтобы чем-то отвечать сопернику сейчас», — сказал Павлюченко.

Кризис затянулся:
«Урал» — «Краснодар». Виктору Гончаренко некуда отступать
«Урал» — «Краснодар». Виктору Гончаренко некуда отступать
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android