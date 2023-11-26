«Урал» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Урал» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.17.

«Урал» и «Краснодар» сойдутся в рамках 16 тура чемпионата России. Совсем в разной форме находятся соперники. Уверен в победе гостей.

«Краснодар» сумел в важнейшем матче в прошлом туре РПЛ не проиграть «Зениту». Это была принципиальная игра между двумя лидерами лиги, в которой многие отдавали предпочтение питерцам. Но «быки» выстояли и сумели навязать борьбу сопернику у него дома. Таким образом, на международную паузу подопечные Ивича ушли лидерами Премьер-лиги. Отрыв от соперников, исключая «Зенит», все еще довольно большой — семь и более очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» находится совсем в другой ситуации. Уже забылись времена, когда клуб стабильно набирал очки. Сейчас он идет на серии из четырех поражений кряду. А серия без побед в РПЛ и вовсе насчитывает десять игр. Дела у екатеринбуржцев совсем плохи, уже идут слухи про смену тренера. Ведь сейчас «Урал» на 12 строчке, на три балла отрываясь от зоны вылета.

Для меня фаворит очевиден. «Краснодар» намного сильнее «Урала». Особенно после игры с «Зенитом», «быки» будут окрыленными. Екатеринбуржцы находятся не в той форме, чтобы чем-то отвечать сопернику сейчас», — сказал Павлюченко.