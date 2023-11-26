«Урал» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Екатеринбурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Краснодар» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Урал» не проиграет за 1.75.

«Урал» в Екатеринбурге будет принимать «Краснодар». Вот даже несмотря на то, что «Урал» давно не побеждает (10 матчей в РПЛ), он все равно еще пока не в зоне стыков. У «Урала» 16 очков, и 3 очка его отделяют от «Оренбурга».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Урал» против лидера — против «Краснодара». После пауз в октябре и сентябре, когда были перерывы на матчи национальных сборных, в следующих турах «Краснодар» не выигрывал, он играл вничью. Это было и в Калининграде, и в Грозном. Поэтому я бы здесь, даже несмотря на то, что «Урал» давно не выигрывает, все-таки предположил, что он упрется. И для Гончаренко тоже матч принципиальный и важный. Дорога игроков сборных из «Краснодара» тоже тут оставляет определенный отпечаток.

Поэтому я бы здесь рассмотрел вариант, что «Урал» не проиграет, не обязательно он выиграет, но, скорее всего, не проиграет. Можно было бы попробовать сыграть лобовую ничью за хороший коэффициент выше «тройки». Но я здесь остановлюсь на варианте 1X за 1,75. Мне кажется, «Урал» лучше приспособится к непростым погодным условиям в Екатеринбурге», — сказал Генич.