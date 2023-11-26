«Рубин» – «Факел»: прогноз Егора Титова на матч 16-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» – «Факел» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Рубина» за 2.07.

«Чуть ли не самый сложный матч для прогноза в этом туре. Обе команды до паузы на сборные показывали качественный футбол, особенно в обороне. И те, и другие мало пропускали, давно не проигрывали. Здесь очень важно все-таки, как тренеры провели этот перерыв, как им воспользовались, удалось ли удержать футболистов в тонусе, в правильном настрое. У «Рубина» были те, кто уезжал в сборные, но это не всегда плохо. Новые эмоции тоже порой в плюс клубу идут.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что в этой встрече скажется исполнительский класс казанцев. Так было и в матче первого круга, когда «Рубин» дожал «Факел» во втором тайме. Воронежцы все-таки очень много отдают игре в первом тайме. Сейчас их стало хватать на больший отрезок, но в концовке перевес может быть у Казани. И замены у них поинтереснее, и уровень исполнителей выше. И главное – уже не раз мы такое видели в исполнении команды Рахимова. Считаю, что «Рубин» сможет снова взять 3 очка в этом противостоянии», — сказал Титов.