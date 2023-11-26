«Рубин» – «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Казани

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Факел» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.05.

«Рубин» будет принимать дома «Факел», команду, которая восхищает всех. Я думаю, что Ташуев уверенно может претендовать на титул лучшего тренера за последний месяц. И «Факел» уже с 19 очками, плюс он не проигрывает в чемпионате уже 6 матчей подряд. В этих 6 матчах «Факел» одержал 4 победы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рубин», в свою очередь, 5 матчей подряд не пропускает. В 1-м круге «Рубин» выиграл 1:0, в самой концовке отличился Вада, сумели все-таки дожать. «Рубин» там неплохо игру построил вообще. Во вторых таймах «Рубин» заметно прибавляет, и это, возможно, такой план, стратегия Рашида Рахимова на матчи российского чемпионата.

Здесь после паузы матч, надо присмотреться. Учитывая, что «Рубин» не пропускает, а «Факел» в хорошей форме, примерный расклад понятен в этой паре. Я бы здесь попробовал поймать ничейку в 1-м тайме за хороший коэффициент 2,05. «Рубин» вообще редко раскрывается, как я уже говорил, в первых таймах. Ну а «Факел» может попробовать расшатать эту игру. Но команда у «Рубина» достаточно опытная, тренер, знающий свое ремесло. И неожиданностью это для «Рубина» стать не должно», — сказал Генич.