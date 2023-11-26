«Ростов» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру 16-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Пари НН» в 16-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Ростова» за 1.97.

«Ростов» дома будет принимать «Пари Нижний Новгород». «Пари НН» — абсолютно домашняя команда, как мы уже это знаем. 21 очко у «Пари НН». Неплохо смотрелись в последней выездной игре до паузы против ЦСКА, вели в счёте дважды, но даже ничейку зацепить не смогли, в итоге уступив 2:3. Прямо перед самой паузой «Пари НН» сыграл вничью с «Балтикой» — 0:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь выездной матч для «Нижнего». «Ростов» недалеко от «Пари НН» — между командами четыре очка. И «Ростов» сейчас хороший футбол показывает, команда хорошо готова физически. Не знаю, как отразится пауза на сборные на игре команды Валерия Карпина. Но есть определённый скепсис, что вот Карпин уезжает в сборную, и команда после этого что-то теряет. В последний раз, когда Карпин уехал, вернулся, они домашний матч проводили с «Ахматом» и выиграли 3:0.

Я думаю, что и здесь «Ростов» — фаворит. Он в целом добротно смотрелся в игре со «Спартаком». Ну и, учитывая, что «Пари НН» на выезде играет похуже, чем дома, я думаю, у «Ростова» есть неплохие предпосылки домашний матч у нижегородцев выиграть. Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.97», — сказал Генич.