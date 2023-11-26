«Эвертон» — «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «МЮ».

Ставка: «Эвертон» забьёт первым за 2.07.

«В Англии запустили настоящий сейсмический процесс — минус 10 очков «Эвертона», и это, конечно, скандал на все времена, потому что такого в чемпионате ещё не случалось. Да, были моменты, когда с команд снимали очки, но так чтобы 10… Я думаю, что вы помните «Портсмут», что потерял девять очков, когда ушёл в администрирование, но вот минус 10 – это, конечно, огромный удар по «Эвертону». Но не смертельный, потому что в этом чемпионате есть несколько команд, которые играют отвратительно. Я думаю, что «Эвертону» в каком-то смысле повезло, мне кажется, что эта команда выберется из сложной ситуации. А почему сейсмический? Потому что «Челси», «Манчестер Сити» – все эти команды могут пострадать. И вот первая игра после такого решения: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

Какая бы команда ни приехала играть на «Гудисон Парк», столкнулась бы с невероятным сопротивлением — «Реал Мадрид», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен», неважно, кто приедет, потому что здесь, на «Гудисоне», будет просто невероятная атмосфера, которая засыплет абсолютно любого. А тут приезжает «Манчестер Юнайтед».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, последние две игры «на ноль» в чемпионате у команды тен Хага, но между этими играми легло и поражение от «Ньюкасла» достаточно суровое, и фольклорная игра против «Копенгагена». Поэтому эти нулевые игры с «Фулхэмом» и с «Лутоном» я бы не брал в расчёт. Очень сильное напряжение, очень темпераментный «Эвертон», я думаю, что «Манчестеру» увезти очки из этой игры будет крайне сложно, но постарается он выстоять.

Однако я бы обратил внимание на то, что в трёх из последних четырёх встречах на «Гудисоне» «Эвертон» постоянно открывает счёт. Мне кажется, что здесь как раз этих эмоций, этих невероятных трибун и хватит «Эвертону», чтобы побежать с первой же минуты в атаку и забить «Манчестер Юнайтед». Тем более вы знаете, что у Шона Дайча очень любопытная команда как раз в атаке. Да, там проблема с реализацией, но в этой встрече мне кажется, что, во-первых, тенденция сохранится и «Эвертон» забьет, ну а во-вторых, это будет огненная игра, которая точно останется навсегда в истории Премьер лиги из-за того, что случилось совсем недавно. Минус 10 очков спровоцирует «Эвертон» на очень открытый футбол, а вот как будет защищаться «Манчестер» и как он будет атаковать – одна из интриг этой встречи. Первый гол «Эвертона» в игре с «Манчестер Юнайтед» — вот мой выбор», — сказал Казанский.