«Ювентус» — «Интер»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.76.

«Ювентус» и «Интер» сойдутся в 13-м туре чемпионата Италии. Интереснейшая игра. Очевидного фаворита я тут, на первый взгляд, не вижу.

В таблице противники сейчас идут на первой и второй строчках — между ними всего два балла разницы. Выше стоят миланцы. При этом «Милан» с третьего места уже сильнее отстаёт от двух команд — на шесть и восемь очков. Так что сейчас они ведут борьбу за лидерство только друг с другом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Оба клуба идут на сериях побед. По этому показателю лидирует «Ювентус» — пять викторий кряду. «Интер» побеждал только в четырёх последних встречах. Но вот серия без неудач у подопечных Индзаги составляет девять игр. За этот период миланцы в том числе обыграли «Рому» (1:0) и «Аталанту» (2:1). У «Ювентуса» тоже были важные виктории — 1:0 с «Миланом» и с «Фиорентиной».

Несомненно, важным фактором при анализе их встречи являются еврокубки. Собственно, «Ювентус» из-за санкций в них не участвует, благодаря чему и концентрирует все свои силы на Серии А. У «Интера» ситуация сложнее — он играет в Лиге чемпионов. Впрочем, там команда почти только выигрывала. Единственный раз миланцы потеряли очки в матче с «Реалом Сосьедад» (1:1).

Но сейчас форма у команд примерно равная, ведь только что была пауза на международные встречи. У обоих коллективов много футболистов уехали по своим национальным командам. Я считаю этот фактор одним из самых главных. Сегодня соперники сыграют не на 100%. Так что слишком много голов мы не увидим. Клубы сыграют осторожно, не так много рискуя. Всё-таки на кону борьба за первое место», — сказал Мостовой.