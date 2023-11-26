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«Кадис» – «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Кадис» – «Реал Мадрид»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Кадис» – «Реал Мадрид» в 14-м туре Примеры сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.

«Просто катастрофа в «Реале». Хорошо еще, что успели все свои дела выполнить в Лиге чемпионов. Травма за травмой. Какой-то ужас. Редко такое увидишь в топ-клубе. К Куртуа, Милитао, Тчуамени, Кепе добавились Камавинга и Винисиус. И все это травмы долгосрочные. Анчелотти надо как-то выкручиваться. Родриго и Беллингем тоже с повреждениями, но им придется выходить и играть. Иначе можно и на состав не наскрести.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Понятно, что о какой-то серьезной скамейке речь теперь не идет. Большущие проблемы. Но как раз такая ситуация должна «Реал» сплотить. Там достаточно опытных игроков, чтобы вытягивать матчи на жилах, на мастерстве.

Игра с «Кадисом» в гостях – это сложно. Там очень кусачая, неуступчивая команда, которая рубится, бьет соперников, причем и в прямом смысле слова. Честно скажу, не хотел бы против таких играть.

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Много голов не жду. Мне кажется, что «Реал» победит 1:0. Но рисковать не стану, поставлю на тотал меньше 2,5», — сказал Титов.

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