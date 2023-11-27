«Фулхэм» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Фулхэма» за 2.43.

«Фулхэм» и «Вулверхэмптон» встретятся в очередном туре АПЛ. Соперники находятся сейчас примерно в равной форме. Стоят они тоже близко друг к другу в таблице. Но я всё-таки чуть больше верю сейчас в успех хозяев поля.

«Вулверхэмптон» добыл недавно очки в матчах с очень сильными соперниками — 2:1 с «Тоттенхэмом» и 2:2 с «Ньюкаслом». Обе эти команды идут в верхней части таблицы. А вот сами «волки» располагаются на 13-й строчке. Пока не может коллектив стабильно начать набирать очки, время от времени проигрывает не самым сильным соперникам. Так, недавно «Вулвз» уступили «Шеффилд Юнайтед» из зоны вылета — 1:2.

«Фулхэм» стоит в таблице АПЛ ниже своего соперника по этому матчу — на 15-м месте. Собственно, недавно команда шла намного выше, в середине турнира. Однако вот уже в четырёх турах кряду «дачники» не могут победить. В последний раз они как раз обыграли «Шеффилд» со счётом 3:1. После этого в соперниках у команды были только клубы из верхней половины таблицы. Наверное, самое обидное поражение для «Фулхэма» было от «МЮ» на последних минутах из-за банальной неразберихи в обороне — 0:1.

Да, «Вулверхэмптон» имеет в своём активе несколько удачных матчей с сильными соперниками недавно. Однако я всё-таки отдаю сейчас предпочтение «Фулхэму». Думаю, «дачники» настроятся на тяжёлый матч у себя дома и не дадут «волкам» особой свободы на поле», — сказал Павлюченко.