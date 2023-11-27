ЦСКА — «Локомотив»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу КХЛ

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Кажется, ЦСКА наконец начал набирать ход. Команда Сергея Фёдорова потерпела лишь одно поражение в последних шести играх, а после победы над минским «Динамо» (4:0) наставник армейцев сказал, что эта игра была идеальной. Но и ярославцы не промах: четыре победы в последних пяти играх. В этом сезоне команды встречались уже трижды. Две победы на счету москвичей, одна — у «Локомотива». Кто победит на этот раз?

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