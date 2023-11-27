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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА за 2.39.

«В Москве ЦСКА примет ярославский «Локомотив», от которого хозяева отстают на четыре очка, имея при этом на матч больше. В турнирной таблице это даёт отражение в том, что волжане на третьем месте, а москвичи на шестом в Западной конференции.

Армейцы перед этим матчем крупно обыграли в Минске «Динамо» — 4:0. Но говорить о том, что подопечные Сергея Фёдорова выходят на свой привычный уровень, точно не стоит. Прежние лидеры красно-синих в лице Окулова и компании пока не блещут, а тащат команду Максим Соркин, Никита Нестеров, Марсель Ибрагимов. Это неплохо и нехорошо, просто факт.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» в своих последних пяти матчах одержал четыре победы, две из них у себя в Ярославле перед приездом в Москву. Команда Игоря Никитина переиграла «Спартак» 2:1 и точно с таким же счётом «Ладу», только в овертайме. А самыми результативными у волжан в последних матчах являются Сергей Андронов, Даниил Бут и Максим Шалунов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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П1
X
П2

В этом сезоне команды уже успели провести между собой три встречи. Две из них выиграли армейцы — 3:0 дома и 2:1 в гостях. В одной победу одержали ярославцы. Это было в их первом противостоянии сезона в столице – 2:1.

Сейчас силы соперников примерно равны. И всё решится за счёт ошибок. Кто их меньше допустит, тот и победит. ЦСКА совершит на одну меньше, значит, выиграет, не выходя за пределы трёх периодов. Ещё и потому, что волжане действуют в удобной для столичного клуба манере», — сказал Емелин.

В этой игре атакующего хоккея не предвидится:
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