ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.82.

«Во-первых, посмотрим на то, как выступают команды в последнее время — обе одержали по пять побед из шести последних матчей, то есть команды набрали ход и более-менее в порядке. Особенно пристальное внимание у нас за ЦСКА, потому что чемпионы взяли два Кубка Гагарина последние два сезона. Сергей Фёдоров не проигрывает ни одной кубковой серии с тех пор, как был назначен, и ЦСКА выходит в финалы с 2018 года, пять лет подряд. Понятно, что команду мы эту идеализируем, но она начала сезон не очень хорошо, была турбулентность. Сейчас Сергей Фёдоров после последней победы в Минске со счётом 4:0 сказал, что игра была идеальная. Вижу, как ЦСКА набирает ход. Я был на матче СКА – ЦСКА, тогда как раз ЦСКА потерпел единственное поражение в этой шестиматчевой серии, и даже после этого поражения я говорил и с капитаном Никитой Нестеровым, и Сергеем Плотниковым, они уступили 1:2, но говорили, что уже находят свою игру и с каждым матчем чувствуют себя всё лучше и лучше, это тоже такой хороший фактор для ЦСКА.

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Кроме того, есть такой эффект «удав и мышка», так вот «Локомотив» для ЦСКА, особенно в Москве, такая мышка перед удавом. Не знаю, как у них это получается, но мы помним, что они часто достаточно встречались в плей-офф. Прошлый плей-офф было семь матчей, но решающий они проиграли 0:5, и вообще, «Локомотив» частенько проигрывает ЦСКА, притом что стиль команд примерно похож, они действительно ведут такой себе бой с тенью. Ну и Игорь Никитин возглавлял ЦСКА, вы это помните, сейчас Сергей Фёдоров, то есть такой действительно похожей более-менее модели тренеры, и для них нет секретов.

У ЦСКА мы часто видим тотал меньше 5.0, получаются низовые матчи, упорная такая, вязкая, тяжёлая борьба, и это не будет ошибкой, если предсказать здесь низовой матч. Но я бы всё-таки зашёл с того, что ЦСКА играет дома, ЦСКА на подъёме, у них хороший ход. Есть коэффициент 1.82 за победу ЦСКА, пусть даже по буллитам – итоговая победа ЦСКА. Достаточно весомый коэффициент, чтобы рискнуть именно с ним, потому что, я думаю, ЦСКА вот с этой поступи сейчас сбиваться очень не захочет. У них действительно были какие-то проблемы, они решали их психологически — характером, настроем, ошибки убирали, для них важно обыграть дома этого соперника, особенно перед декабрьской паузой, чтобы показать – они уходят на эту паузу в порядке. Так что я в данном случае за победу ЦСКА, при этом подчёркиваю, что «Локомотив» тоже вполне себе в хорошем состоянии», — сказал Лысенков.