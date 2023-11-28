«Милан» — «Боруссия» Д: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

28 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Д. Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Итальянский клуб обязан побеждать дома, чтобы иметь реальные шансы на выход из группы. Но и дортмундцы нацелены на успех: победа практически обеспечит им попадание в плей-офф. Кто победит?

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