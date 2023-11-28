Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз Сергея Дурасова на матч Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз Сергея Дурасова на матч Лиги чемпионов
Комментарии

Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

Ставка: гол Холанда за 1.57.

«Да, обе команды уже в плей-офф, но для «Сити» победа в группе — это дело принципа. У «Сити» на этом отрезке за восемь дней будет три домашних матча подряд — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в чемпионате, а между ними крупная победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Других вариантов просто не вижу.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

Гол злого Холанда, в очередной раз оставшегося без чемпионата Европы, напрашивается. «Лейпциг» задачу на группу выполнил, а «Сити» на последний тур в Сербию хочет отправить второй состав», — сказал Дурасов.

Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android