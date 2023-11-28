«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: прогноз Сергея Дурасова на матч Лиги чемпионов
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Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».
Ставка: гол Холанда за 1.57.
«Да, обе команды уже в плей-офф, но для «Сити» победа в группе — это дело принципа. У «Сити» на этом отрезке за восемь дней будет три домашних матча подряд — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» в чемпионате, а между ними крупная победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Других вариантов просто не вижу.
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Гол злого Холанда, в очередной раз оставшегося без чемпионата Европы, напрашивается. «Лейпциг» задачу на группу выполнил, а «Сити» на последний тур в Сербию хочет отправить второй состав», — сказал Дурасов.
Лига чемпионов . Группа G. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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