«Манчестер Сити» — «Лейпциг»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.91.

«Манчестер Сити» и «Лейпциг» сойдутся в одном из последних туров группового этапа Лиги чемпионов. Даже в своей лучшей форме у «РБ» тут было бы немного шансов на успех. Я склоняюсь к уверенной победе англичан.

Последние матчи в АПЛ «Ман Сити» проводил с топовыми соперниками. Оба раза клуб сыграл вничью, но это были совершенно разные встречи. С «Челси» просто у «горожан» была перестрелка голами — 4:4. А вот уже с «Ливерпулем» — серьёзное тактическое противостояние, завершившееся скромной ничьей 1:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Да, дважды кряду подопечные Гвардиолы сыграли вничью. Но я не думаю, что это отражает реальную форму команды. До этого она шла на серии побед, не проигрывала. В том числе в Лиге чемпионов у «Сити» всё в порядке – он лидирует в группе, уже обеспечив себе выход в плей-офф.

«Лейпциг» тоже сумел обеспечить себе выход из группы ЛЧ. Уж слишком слабо за четыре тура показали себя «Црвена Звезда» и «Янг Бойз». Немцы идут вторыми и отстают от англичан на три очка. При определённых условиях «РБ» даже может замахнуться на первое место. Впрочем, я в таком раскладе сомневаюсь.

«Лейпциг» не лучшим образом проводил последние матчи, часто проигрывал. Дважды за месяц он уступил «Вольфсбургу» в разных турнирах – 0:1 и 1:2. Также не сумели «быки» победить «Майнц» (0:2). Есть вопросы к представителю Бундеслиги сейчас. А в игре с «Манчестер Сити» никаких вопросов быть не должно. У «Лейпцига» никаких шансов сейчас нет, я уверен», — сказал Павлюченко.