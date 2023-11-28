«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Балтика» – «Локомотив» в Кубке России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 2.07.

«Кубок России, первые матчи раунда плей-офф в Пути РПЛ. Как бы тут не запутаться. «Балтика» будет дома в Калининграде принимать «Локомотив». Надеюсь, что снегопад в Калининграде прекратился, а если не прекратился, то работники стадиона сделают всё необходимое, чтобы поле было в нормальном, игровом состоянии.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Локомотив» пропустил три мяча от Самары в предыдущем туре, покипел и капитан команды, и Галактионов. Но это не распространяется на Кубок, все сыграют. И не забываем, что это первая игра между этими соперниками. Ответная пройдёт уже в марте. И кто знает, что будет в марте, как команды изменятся за зимнее трансферное окно. «Локомотив»-то наверняка кого-то приобретёт, подпишет. Не исключено, что это сделает и «Балтика», чтобы спасти ситуацию в РПЛ. То, что «Балтика» вышла из группы в Путь РПЛ, это уже хорошее подспорье. И финансово «Балтика» клубную казну пополнила.

Ну и «Балтика» первые таймы проводит очень агрессивно, очень нагло, особенно дома. Это было и в матче со «Спартаком», где подтащил Максименко, это было и в предыдущих играх. И «Локомотив» не самая убедительная команда по игре в обороне. Поэтому, мне кажется, здесь откладывать дело в долгий ящик команды не будут, и ещё в первом тайме достаточно агрессивный, и, я надеюсь, результативный футбол покажут. Поэтому на матч «Балтика» — «Локомотив» я бы рекомендовал рассмотреть вариант «тотал 1-го тайма больше одного гола» за отличный коэффициент 2.07», — сказал Генич.