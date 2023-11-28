«Ак Барс» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Лада».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.71.

«Казанский клуб отстаёт от тольяттинцев в турнирной таблице на два места и на четыре очка. У «Ак Барса» 42 балла после 35 игр, а у «Лады» 46 после 36. Команду Олега Браташа многие справедливо называют открытием текущей регулярки. «Вазовцы» вернулись в КХЛ спустя длительное время и выглядят пока очень неплохо. В двух своих последних матчах тольяттинцы играли на выезде с «Локомотивом» и «Автомобилистом». Обе игры завершились в пользу соперников и в овертаймах — 1:2 и 2:3. Дмитрий Кугрышев, Остап Сафин, Никита Михайлов и их партнёры бьются в каждой игре, выгрызая очки, пусть и в проигранных встречах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова на минувшей неделе удивили всех со знаком «минус», уступив в Мытищах «Куньлуню» — 0:1. Правда, перед встречей с «Ладой» казанцы несколько встряхнулись и обыграли в Балашихе «Витязь» — 3:2. Евгений Свечников, Вадим Шипачёв и Кирилл Петров сейчас выглядят лидерами «белых барсов».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2023, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне «Лада» уже дважды побеждала «Ак Барс» у себя на льду – 6:3 и 3:2. Настало время для казанского реванша. Хозяева выиграют в основное время», — сказал Плющев.