СКА — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Динамо» Москва.

Ставка: победа СКА в матче за 1.78.

«В Санкт-Петербурге московское «Динамо» в качестве лидера Западной конференции проэкзаменует СКА.

В своём предыдущем матче (26 ноября) столичный клуб очень уверенно разобрался в гостях с минским «Динамо» — 4:1. Вновь зажигает Седрик Пакетт, жжёт Игорь Ожиганов, ну и трудяги Артём Ильенко и Егор Петухов своего не упускают.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ну а СКА днём ранее одержал дома волевую победу над нижегородским «Торпедо» — 4:3 Б, уступая 0:3 после двух периодов. Блеснул Валентин Зыков – дубль и решающий буллит в его активе. После этого подопечные Романа Ротенберга находятся на пятой строчке, набрав 42 очка в 34 матчах. У «Динамо» 51 турнирный балл после 35 игр.

В этом сезоне команды уже встречались два раза и обменялись гостевыми победами. В Москве сильнее был СКА — 2:1, а в Санкт-Петербурге «Динамо» — 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На команду Алексея Кудашова ничего сейчас не давит. Да и петербуржцы тоже не под дамокловым мечом. Значит, ждём яркого и результативного хоккея, в котором чуть удачливее будут армейцы с Невы», — сказал Плющев.