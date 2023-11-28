«Милан» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Виктора Гусева на игру Лиги чемпионов в Италии

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.85.

«Данную группу изначально назвали группой смерти. И она это полностью оправдывает. Даже занимающая четвёртое место команда сохраняет все шансы на выход в плей-офф. Поэтому цена каждого очка здесь на вес золота, нельзя откладывать решение вопроса на последний тур. Дортмундцам играть в нём дома, но с «ПСЖ». «Милану» предстоит сложный выезд в Ньюкасл.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Милан» сейчас выглядит не слишком уверенно. В последних шести матчах во всех турнирах у миланцев только две победы. В последних трёх очных матчах случилось два поражения миланцев и ничья в Дортмунде в этом розыгрыше. «Боруссия» блестяще сыграла в последнем туре Бундеслиги против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. Дортмундцы проигрывали в два мяча, но забили четыре подряд и победили.

У «Милана» есть проблемы с составом. В последнем туре им пришлось выпустить на замену всего 15-летнего игрока. Он молодец, но это явно не от хорошей жизни. Сейчас ставки очень высоки. Не жду голевую феерию, скорее соперники сыграют от обороны. Мне не кажется, что в текущем состоянии «Милан» способен взять три очка», — сказал Гусев.