«Милан» — «Боруссия» Дортмунд: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

«Милан» примет дома «Боруссию» Дортмунд в 5-м туре ЛЧ. Интрига, кто выйдет из «группы смерти», продолжается. Так и сейчас очень трудно предсказать победителя.

Казалось, «Милан» уже почти потерял шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Клуб в трёх первых турах дважды сыграл вничью и один раз уступил. Ответная встреча с «ПСЖ» могла всё решить. Однако подопечные Пиоли выдали сильный матч и сумели обыграть парижан – 2:1. В группе они теперь идут третьими, отставая от лидеров на один и два балла.

Лучшие прогнозы на сегодня.

И такие результаты коллектива кажутся ещё более странными, учитывая его выступления в Серии А. До последнего тура миланцы шли на серии без побед из четырёх игр – уже отстали они от лидеров в таблице. Но на выходных клуб справился с крепким соперником – 1:0 с «Фиорентиной». Так что сейчас действительно интересно будет увидеть, какой матч проведёт «Милан» в ЛЧ.

Выступления «Боруссии» Дортмунд в последние месяцы тоже нельзя назвать стабильными. В первых двух турах ЛЧ клуб не выигрывал, теряя очки. Но вот затем в противостояниях с «Ньюкаслом» «жёлто-чёрные» выиграли – 1:0 и 2:0. Теперь в квартете немцы лидируют. Впрочем, их отрыв от преследователей минимален. Уже после этого тура клуб может опуститься на третье место.

В домашнем чемпионате у «Боруссии» тоже не всё в порядке. В трёх турах кряду недавно она потеряла очки, в том числе в противостояниях с «Айнтрахтом» (3:3) и со «Штутгартом» (1:2). Хотя эту неприятную серию дортмундцы закончили пару дней назад – 4:2 с «Боруссией» Менхенгладбах.

В общем, обе команды выступали в последнее время достаточно непредсказуемо. Тяжело тут прогнозировать, кто выиграет. Тот же «Милан» сумел неожиданно обыграть «ПСЖ», когда уже почти потерял шансы на выход в плей-офф. В одном я сейчас точно уверен – соперники будут играть на победу. Так что жду от них много голов», — сказал Мостовой.