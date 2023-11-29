«Реал» — «Наполи»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

29 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Реал» — «Наполи». Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Команда Карло Анчелотти гарантировала себе выход в плей-офф, набрав 12 очков из 12 возможных. Неаполитанцы очень близки к этому: за два тура до финиша их отрыв от «Браги» составляет четыре очка. Смогут ли Хвича Кварацхелия и компания обеспечить себе билет в 1/8 финала уже сегодня?

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