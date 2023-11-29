«Оренбург» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.24.

«Что можно сказать по «Оренбургу», команда находится далеко не в лучшей форме. Была небольшая вспышка после того, как убрали Ярошика и команду возглавил Деограсия, были победы, но после этого «Оренбург», на мой взгляд, резко сдал и сейчас по игре одна из слабейших команд нашего чемпионата. Да, была одержана домашняя победа в сентябре против «Зенита», но после этого команда играет неудачно – поражение, две ничьих и тоже самое в кубке России. Да, на выезде «Сочи» по пенальти победили, но в целом, повторюсь, команда играет по нисходящей все хуже и хуже. К тому же, уже Деограсия сказал, что в этом матче сыграют в основном те футболисты, которые мало играют в чемпионате, а мы понимаем, что уровень этих футболистов гораздо слабее чем даже тех, которые и так в последнее время действуют неудачно. Плюс к этому, «Оренбург» в концовке в матчах постоянно проседает, мы это видели в матче против того же «Факела» и в последнем матче против «Ахмата», где команда чудом отскочила на ничью, в концовке «Ахмат» был гораздо лучше, чем «Оренбург».

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Спартака» все наоборот, сейчас команда находится в неплохой форме. У «Спартака» была большая проблема в плане выездных матчей, мы помним, что в чемпионате за пределами Москвы команда долго не могла очки набирать, вообще все проигрывала. Я это связываю с тем, что все-таки привыкли футболисты играть на хорошем поле, в тепличных условиях, при своих болельщиках и морально-волевых качеств явно на выезде не хватало. Но произошел перелом на непростом поле в Калининграде команда показала характер, не уступила в борьбе и соответственно победила. Я думаю, что тоже самое будет и в Оренбурге, потому что как ни крути, а класс футболистов «Спартака» гораздо выше чем у «Оренбурга». Даже если ротация у «Спартака» будет, все равно будут футболисты, которые до этого были твердыми футболистами стартового состава, и им уже есть что доказывать, расслабленными уже никто не выйдет. Повторюсь, «Спартаку» здесь самое главное не уступить в борьбе, в желании победить, в стыках, в агрессии, но уже подвижки существенные в этом есть.

Я напомню еще раз, что я не даю прогнозы исходя из того, за кого я болею и все мои прогнозы только из того, как я вижу будет игра развиваться, неважно это «Спартак», «Зенит», ЦСКА и кто-либо еще, поэтому мой прогноз со своей стороны я даю максимально объективный.

Исходя из того, что я вам сказал, что «Оренбург» сейчас не в лучшей форме, будет играть вторым составом, я думаю, что здесь однозначна победа «Спартака». Я даже не вижу за счет чего «Оренбург» может что-то «Спартаку» противопоставить. Повторюсь, в желании «Спартак» уже должен не уступить, а это единственное слабое место было у команды. Поэтому, на мой взгляд, победа «Спартака» абсолютно очевидна», — сказал Мор.