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«Динамо» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру Кубка России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Динамо» — «Зенит» на «ВТБ Арене», четвертьфинал Кубка России, первый матч в принципиальном противостоянии Москвы и Питера. Интерес подогревает и то, что ответная игра на этом этапе состоится только весной 2024 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Динамо» набрало неплохой ход в чемпионате, обыграло в принципиальном поединке ЦСКА 3:2. Играют очень результативно, а в атаке есть кому забивать. Также хочу напомнить, что «Динамо» уже успело обыграть петербуржцев в нынешнем сезоне на «Газпром Арене» со счетом 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
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«Зенит» размялся в матче против «Сочи» и вернул себе первое место в чемпионате. Петербуржцы настроены очень серьезно, результативность команды на уровне. Несмотря на воскресный матч против «Локомотива» на поле выйдут сильнейшие игроки состава», — сказал Погребняк.

Есть риск снова вылететь от динамовцев:
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