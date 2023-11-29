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«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в Москве

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России в Москве
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит».

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.70.

«В последнее время «Динамо» находится в хорошей форме. Команда и в чемпионате вышла на третье место, и в целом игра у неё довольно сбалансирована. Личке удалось найти баланс между атакой и обороной. Начали забивать нападающие. Тот же Тюкавин.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также Личка довольно удачно играет против «Зенита». Напомню, в прошлом году именно «Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России.

«Зенит» находится в неплохой форме. Но вряд ли сыграют все лидеры команды, игроки группы атаки. Это большая потеря. И надо сказать, что при холодной погоде южноамериканским футболистам гораздо сложнее играть. Всё-таки дома они выступают на закрытом стадионе, при хорошей температуре.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь им будет немного непривычно. Поэтому я думаю, что «Динамо» навяжет борьбу и не проиграет», — сказал Мор.

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