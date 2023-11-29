«Бенфика» — «Интер»: ставка Александра Мостового на игру группового турнира Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Бенфика» и «Интер» сойдутся в одном из последних туров Лиги чемпионов. Обе команды отлично выступают в своих домашних чемпионатах. Хотя в группе у них уже никакой интриги нет. Не уверен, кто тут точно сможет победить.

У «Интера» была очень важная игра на прошлых выходных – с «Ювентусом». Соперники сейчас борются за лидерство в таблице Серии А, на два очка больше именно у команды Индзаги. И такое положение сохранилось – они сыграли вничью со счётом 1:1. «Интер» играл чуть активнее, но забить больше одного мяча не сумел.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В остальных матчах миланцы почти всегда побеждали, в том числе в Лиге чемпионов. Сейчас они на втором месте с десятью очками и уступают лидирующему «Реалу Сосьедад» только по дополнительным параметрам. Зато преследователи уже не сумеют опередить их – у «Зальцбурга» всего три очка, а у «Бенфики» ни одного. Португальцы проиграли во всех четырёх турах. Сейчас у них есть шанс попасть только в Лигу Европы.

Удивительно, но результаты «Бенфики» в ЛЧ совершенно не похожи на те, которые клуб показывает в домашнем чемпионате. Там у «орлов» всё идёт хорошо – они лидируют в таблице и почти только выигрывают. Недавно «Спортинг» опережал эту команду, но после очной встречи, в которой «Бенфика» победила (2:1), она обогнала соперника в турнире по дополнительным параметрам.

Большого турнирного значения эта встреча не имеет. «Интер» просто постарается финишировать первым, опередив «Реал Сосьедад». «Бенфика» же борется только за Лигу Европы. Конечно, совсем без еврокубков португальцы оставаться не собираются. Они дадут миланцам бой», — сказал Мостовой.