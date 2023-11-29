«Бенфика» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на игру Лиги чемпионов 29 ноября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер».

Ставка: победа «Бенфики» по угловым за 1.95.

«Интер» уже вышел дальше в весеннюю часть Лиги чемпионов. У «Бенфики» 0 очков, команда провально проводит эту Лигу чемпионов, но мне кажется, что «Бенфика» и по игре, и по составу, конечно, этого не заслуживает, команда у «Бенфики» очень сильная. Чемпионат Португалии очень сильный, а «Бенфика» на выходных обыграла своего главного конкурента «Спортинг», сравнялась по очкам и вышла на первое место, это о многом говорит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кстати, у «Интера» тоже была очень энергозатратная выездная игра против «Ювентуса», где сыграли 1:1, «Интер» остался на первой строчке. Итак, учитывая, что итальянские команды любят и умеют играть по результату, безусловно, «Интер» не будет рвать жилы и пытаться во чтобы то ни стало одержать победу в Португалии. Повторюсь, «Интер» себе гарантировал выход в весеннюю часть Лиги чемпионов. А у «Бенфики» еще есть шансы с третьего места попасть в Лигу Европы, для этого нужно брать очки, желательно в этом матче против «Интера», и потом еще предстоит очная встреча против «Зальцбурга» — своего главного конкурента.

Думаю, что будет сухая игра, «Интер» будет играть очень глубоко от обороны, команда будет стараться в основном не пропустить, какая-то ротация в составе будет определенно, будет искать свои шансы на контратаках. В этом плане, кто любит ставки на владение мяча или удары по воротам, безусловное преимущество будет на стороне «Бенфики». И ударов «Бенфика» нанесет больше, и мячом будет больше владеть. Я думаю, что и угловых, конечно же, «Бенфика» подаст гораздо больше. Честно говоря, я даже в этом матче фаворитом вижу португальцев, команда у них очень сильная и, на мой взгляд, ноль очков — это какое-то недоразумение.

Поэтому первый мой прогноз — это победа «Бенфики» по угловым, «Бенфика» подаст больше угловых чем «Интер». Но при этом, учитывая как итальянцы умеют в обороне играть, я думаю, что голов в этом матче много не будет, но вопрос, сумеет ли «Бенфика» забить больше одного гола или не сумеет? Вряд ли пропустит, в общем такой вопрос, на который только игра покажет ответ», — сказал Мор.