«Арсенал» — «Ланс»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Ланс».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.93.

«Арсенал» и «Ланс» сыграют в пятом туре Лиги чемпионов. Именно французский клуб нанес англичанам первое поражение в сезоне. Думаю, подопечные Артеты сейчас отомстят сопернику.

«Арсенал» продолжает доказывать свой высокий уровень. Клуб выигрывает в большинстве матчей в этом сезоне. Да, из Кубка лиги «канониры» не так давно вылетели, уступив «Вест Хэму» (1:3). Но в АПЛ команда Артеты все еще борется за лидерство. В последних турах «пушкари» добывали одни виктории.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Лиге чемпионов «Арсенал» проиграл только один раз – как раз «Лансу» (1:2). В остальных противостояниях клуб выигрывал. Он лидирует в квартете с девятью баллами – два преследователя отстают на четыре очка. Так что победа в этом туре гарантирует коллективу выход в плей-офф.

«Ланс» же, победив «Арсенал», добыл пока единственную викторию в этой ЛЧ. Еще дважды клуб сыграл вничью и один раз уступил. В группе «кроваво-золотые» идут на третьем месте и проигрывают ПСВ только по дополнительным параметрам. Учитывая сильных соперников французов по группе, это уже весьма неплохое достижение.

В домашнем чемпионате «Ланс» начал исправлять ситуацию, в которую попал в начале сезона. Тогда команда часто проигрывала, но сейчас она идет на длинной серии без поражений. Но думаю, этого недостаточно для победы над «Арсеналом» сейчас. Клуб намерен гарантировать себе выход в плей-офф. Конечно, уровень футболистов «канониров» намного выше, чем у «кроваво-золотых». «Ланс» будет бороться до первого пропущенного мяча», — сказал Павлюченко.