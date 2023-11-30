«Ливерпуль» — ЛАСК: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы
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30 ноября состоится матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК. Начало — в 23:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!
Команда Юргена Клоппа близка к выходу в плей-офф, но в прошлом туре уступила «Тулузе» на выезде. Теперь проход в следующий этап можно обеспечить в домашнем матче с ЛАСКом. Смогут ли австрийцы удивить грозного соперника?
Зарегистрируйся в приложении Winline и получи фрибет до 20 000 рублей!
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