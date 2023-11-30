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«Салават Юлаев» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

«Салават Юлаев» — «Лада»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Лада».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.77.

«Салават Юлаев» хорошо проводит эту домашнюю серию, поочерёдно обыграв омский «Авангард» — 3:1 и челябинский «Трактор» — 4:0. «Лада» же прибыла в столицу Башкортостана из столицы Татарстана, где в упорной борьбе уступила «Ак Барсу» — 0:2. И теперь подопечные Олега Браташа после 37 матчей имеют 46 очков и текущее третье место. У команды Виктора Козлова на три очка меньше, но и игр проведено 35. И уфимцы расположились на пятой строчке Восточной конференции. Естественно, что хозяева хотят и могут приблизиться к «вазовцам» после предстоящего матча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Салавата» лидерами по результативности в последних матчах являются Александр Хмелевски, Джош Ливо и Владислав Ефремов, у «Лады» эту важную роль выполняют Дмитрий Кугрышев, Никита Михайлов и Остап Сафин.

В этом сезоне команды уже дважды встречались в Тольятти. Сначала сильнее были юлаевцы — 5:2, затем волжане – 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас матч получится упорным и всё решит мощная мотивация хозяев, они пытаются подняться повыше и сделают это, одержав победу в основное время», — сказал Плющев.

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