«Куньлунь» – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Куньлунь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.58.

«В Мытищи столичный «Спартак» приедет после яркой победы над «Автомобилистом» (4:1). Хозяева же льда свой последний матч перед поединком с красно-белыми провели в Новосибирске и уступили 2:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Куньлунь» замыкает турнирную таблицу в Западной Конференции, но в теории продолжает вести борьбу за выход в «плей-офф». У команды Виктора Игнатьева после 38 матчей 29 очков и отставание от кубкового восьмого места составляет пять очков. Вроде бы и немного, но вряд ли кто-то всерьёз верит, что «драконы» выйдут в «плей-офф». Тем не менее, потрепать нервы кому угодно они способны. Так перед встречей с «Сибирью» дома был обыгран казанский «Ак Барс» — 1:0. В общем, Тайлера Вона, Тему Пулккинена, Кайла Вуда и компанию недооценивать ни в коему случае нельзя!

Подопечные Алексея Жамнова в Екатеринбурге выиграли свой очередной поединок и сейчас красно-белые после 37 матчей набрали 51 очко и борются за лидерство на Западе с московским «Динамо». Николай Голдобин, Павел Порядин, Максим Цыплаков, Егор Филин и их партнёры вряд ли рассчитывают на лёгкую прогулку в Мытищах, но «Спартак» едет туда исключительно за победой.

В этом сезоне команды по разу выиграли друг у друга. Причём, сделали это в гостях. 2 сентября в Москве победил «Куньлунь» — 4:3, а 7 октября «спартаковцы» взяли реванш с таким же счётом в Подмосковье. Вот и сейчас гости окажутся сильнее по итогам трёх периодов», — сказал Емелин.