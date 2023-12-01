«Монца» — «Ювентус»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Серии А «Монца» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 1 в первом тайме за 1.79.

«Монца» нас приучила, что она команда очень неуступчивая. Кстати, дома она играет лучше, чем на выезде. Да, команда не так много забивает, но пропустила она меньше всех, если не брать «Ювентус» и «Интер», которые идут на первом и втором месте соответственно. «Монца» играет в очень оборонительную схему 5-4-1, она настолько оборонительная, что многие команды испытывают трудности, этой команде очень тяжело забить.

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«Ювентус» сам не так много забивает, но команда в хорошей форме. Последние пять матчей выиграли, сыграли вничью с «Интером». Но как они выигрывали? «Милан» 1:0 они обыгрывали, «Фиорентину» 1:0, «Верону» 1:0 и с «Интером» сыграли 1:1, то есть «старая синьора», при всём уважении, забивает не так много. Да, есть Влахович, который отличился, есть Кьеза, который прекрасно играет не только в клубе, но и в сборной, есть и Маккенни и ряд хороших игроков, и тот же Щенсны, который после провала в одной игре с «Сассуоло» играет блистательно, и его ворота тоже тяжело поразить. Схема «Ювентуса» 3-5-2, но она более атакующая — Кьеза и Влахович играют на острие.

«Монца» дома будет упираться, я предполагаю, что так как команды забивают немного, то первый тайм можно брать спокойно, тотал меньше 1», — сказал Гасилин.