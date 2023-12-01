«Трактор» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.99.

«Вообще, «Динамо» идёт по чемпионату лучше, занимая второе место в Западной конференции (51 очко). Более того, динамовцы могут выскочить на первое место, у них меньше матчей, чем у «Спартака».

Ещё недавно команда Алексея Кудашова выдавала победную серию из девяти матчей. Да, потом где-то были неудачи. Но недавняя серия с «Ак Барсом» (4:1), «Торпедо» (3:2), минским «Динамо» (4:1) вполне себе впечатляет. Конечно, потом было поражение от СКА (3:5) в Питере, но и там московские динамовцы выглядели весьма достойно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Трактор» вот не так бодр. Три поражения подряд – от «Авангарда» (1:2 ОТ), «Металлурга» (3:6), «Салавата Юлаева» (0:4). Натужная победа над «Торпедо» (2:1) несколько скрасила ситуацию. Но всё равно «Трактор» даже с новым главным тренером Алексеем Заварухиным пока не является силой, которая будет претендовать на Кубок Гагарина. А вот «Динамо» как раз такая сила и есть.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Да, «Трактор» играет дома. Но там сразу четверо травмированных (у «Динамо» — один), и основной голкипер Зак Фукале вроде бы отчалил в Канаду на неделю, где у него родился сын.

Я бы в этом матче взял кэф 1.99 на то, что московское «Динамо» одержит итоговую победу», — сказал Лысенков.