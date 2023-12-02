«Милан» — «Фрозиноне»: фрибет 2000 рублей к матчу Серии А

2 декабря состоится матч Серии А «Милан» — «Фрозиноне». Начало — в 22:45 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на это или любое другое событие!

Чтобы получить бонус, выполни простые действия:

1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет» и пройди идентификацию.

2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 1000 рублей.

Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» после выполнения условий.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148