«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

3 декабря состоится матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало — в 19:30 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline, сделай депозит и получи фрибет на сумму до 20 000 рублей!

Ещё один классный матч в АПЛ! «Манчестер Сити» продолжают серию игр с топ-клубами. Команда Пепа Гвардиолы потеряла очки в игре с «Ливерпулем», что будет на этот раз? «Тоттенхэм» притормозил после классного старта, сможет ли команда Ангелоса Постекоглу подтвердить свои претензии на высокие места?

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