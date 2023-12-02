«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 1.96.

«Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в 14-м туре чемпионата Англии. Тут встречаются два соседа по таблице, которые борются за попадание в еврокубковую зону. Хотя я не уверен, что «красные дьяволы» сейчас в состоянии обыграть «сорок».

«Ньюкасл» не очень стабильно выступал в последних турах АПЛ. Команда несколько раз потеряла очки в играх с не самыми очевидными соперниками — 2:2 с «Вулверхэмптоном» и 0:2 с «Борнмутом». Хотя всё-таки больше «сороки» сейчас выигрывают. Причём сразу два важных результата добыли подопечные Хау — 4:1 с «Челси» в АПЛ и 1:1 с ПСЖ в ЛЧ.

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В таблице чемпионата Англии «Ньюкасл» теперь идёт на седьмой строчке, уступая соперникам выше на одно и три очка. А в ЛЧ команда располагается на третьем месте и тоже большого отставания от вышестоящих противников не имеет.

МЮ на неделе тоже играл в Лиге чемпионов. Хотя результат у команды тен Хага был совершенно другим. В Стамбуле «красные дьяволы» устроили перестрелку голами с «Галатасараем» — 3:3. Теперь велик шанс того, что команда не сумеет попасть в плей-офф ЛЧ.

В последних турах АПЛ дела у «Юнайтед» шли немного лучше. Более того, если брать последние шесть матчей, то команда добыла больше всех очков в лиге. Но с 24 очками «красные дьяволы» пока что идут шестыми. Только после разгрома «Эвертона» (3:0) удалось сделать нулевой разницу забитых и пропущенных мячей. До этого она была отрицательной.

Да, «Юнайтед» часто начал добывать победы в АПЛ. Но всё-таки прямо доминирующего футбола клуб пока не показывает. А вот как раз «Ньюкасл» смотрится часто очень прилично. Да и в еврокубках «сороки» выступают лучше. Думаю, у гостей шансов мало», — сказал Павлюченко.

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