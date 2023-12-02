«Факел» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Балтика» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.97.

«17-й тур РПЛ стартует матчем в Воронеже, где «Факел» будет принимать «Балтику». Важнейшая игра для тех и для других. «Балтика» в зоне вылета — 12 очков имеет. «Факел» чуть оторвался — у него 19 очков. «Факел» прервал свою беспроигрышную серию в последнем туре, проиграв «Рубину», но по игре мало в чём уступал. Хотя всё-таки надо признать, что «Рубин» был чуть поагрессивнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь домашний матч для «Факела». Погодные условия в Воронеже — сами понимаете какие, очень непростые, хоть и поле накрыли специальной плёнкой. Но поле будет тяжёлое. «Балтика» на выезде пока только одно очко взяла — в Нижнем Новгороде. И я думаю, что и здесь «Балтике» будет чрезвычайно сложно. «Факел» игру перестроил, он дома всегда максимально настойчив, напорист.

Но взять чистую победу «Факела» я бы не рискнул. Но что «Факел» не проиграет — я практически не сомневаюсь. Поэтому сыграл бы, наверное, ничейку в 1-м тайме за коэффициент 1.97, а по матчу рассмотрел бы вариант «Факел» не проиграет и тотал меньше 2.5» за 1.91», — сказал Генич.