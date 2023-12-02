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«Факел» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ

«Факел» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ
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Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 2.13.

«Последний матч этих команд в Воронеже закончился со счетом 3:3. В этот раз всё будет скромнее. Несмотря на семиочковый отрыв в таблице, «Факел» себе ещё ничего не гарантировал, они продолжают борьбу за выживание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтике» как воздух нужны победы. Команда играет неплохо, создаёт моменты против любого соперника и традиционно хороша в прессинге, но очков за это не дают. Биться будут насмерть, это прямые конкуренты по задаче на сезон. Встречаются самые малозабивающие команды лиги, но предположу, что обе забьют», — сказал Дурасов.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Балтика
Калининград
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