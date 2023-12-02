«Факел» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ

Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 2.13.

«Последний матч этих команд в Воронеже закончился со счетом 3:3. В этот раз всё будет скромнее. Несмотря на семиочковый отрыв в таблице, «Факел» себе ещё ничего не гарантировал, они продолжают борьбу за выживание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Балтике» как воздух нужны победы. Команда играет неплохо, создаёт моменты против любого соперника и традиционно хороша в прессинге, но очков за это не дают. Биться будут насмерть, это прямые конкуренты по задаче на сезон. Встречаются самые малозабивающие команды лиги, но предположу, что обе забьют», — сказал Дурасов.