«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ 2 декабря

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.96.

«У «Сочи» был всплеск и по игре, и даже местами по результатам. Крупная победа в Екатеринбурге всем запомнилась, да и сумасшедшая ничья с «Динамо» — 3:3. Но в последних турах снова были поражения. С «Зенитом» — тут и говорить нечего. Хотя в первом тайме в обороне было неплохо, но со стандарта получили. А второй тайм уже совсем слабый был. С «Рубином» были моменты, но реализация подвела, были и другие нюансы. И самое страшное, на мой взгляд, что команда снова потеряла ту веру, которую только что обрела. Психологически проводить последние матчи в году ей будет чрезвычайно сложно. Последнее место сильно давит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но я думаю, что «Сочи» как минимум начнёт весело. Ничья особо ничего не изменит, «Крылья» не являются прямым конкурентом. Надо рискнуть, исполнители есть, а самарцы в обороне не выглядят безупречно. Ломаев может привезти и сам.

В то же время самарцам очень нравится, когда на них бегут, оголяют зоны. У Осинькина одна из самых быстрых команд в РПЛ. Они, конечно, будут иметь много шансов в контригре. Тем более состав практически оптимальный. Вернётся после дисквалификации Бейл, в отличной форме Костанца, Салтыков, Гарре. И начал регулярно забивать Писарский. К тому же Самара на кураже после спасения в игре с «Локомотивом».

Ставлю на то, что «Крылья» не проиграют при тотале больше 1.5. Склоняюсь даже к победе гостей 2:1, но чересчур рисковать не буду», — сказал Титов.