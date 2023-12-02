«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – «Крылья Советов» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья за 3.45.

«Последняя команда чемпионата «Сочи» дома сыграет против самарских «Крыльев». «Сочи» — самая бескомпромиссная команда чемпионата, у нее всего одна ничья, три победы и 12 поражений. Не знаю, какие оргвыводы будут и будут ли они вообще сделаны в тренерском штабе «Сочи» по итогам этой части чемпионата и с каким тренером «Сочи» войдёт в весеннюю стадию, но ситуация небезнадёжная. Всего четыре очка отделяют сочинцев от 13-го места. Правда, уже многовато (девять очков) от спасительного 12-го, на котором находится «Урал».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Домашний матч для «Сочи» наиважнейший, чтобы пополнить очковый запас. «Сочи» в последних матчах неубедительно играет, три матча подряд не выигрывает, причём в последних двух матчах не забивает. И «Рубину» не забили — там с удалением Кравцова, и с «Зенитом» шансов было немного… Но, как играть против «Крыльев», практически все уже изучили. Надо перекрыть все зоны, не дать «Крыльям» разбежаться. И тогда у самарской команды возникают немалые проблемы. Если «Сочи» с этим справится, то он вполне может не проиграть. По качеству игроков «Сочи», мне кажется, тоже не уступает «Крыльям». Но если «Сочи» где-то допустит промашку, осечку, то самарцы обязательно этим воспользуются.

Мне кажется, игра ничейная. Я не удивлюсь, если «Сочи» не проиграет. Мне кажется, играть на победу «Сочи» не совсем правильно, на непоражение «Сочи» — можно. Выиграют «Крылья»? Большие сомнения. Исходя из вышесказанного, думаю, что ничья — неплохой вариант. Лобовая ничья на эту встречу за коэффициент 3.45. Почему бы не похулиганить?» — сказал Генич.