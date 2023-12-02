«Пари НН» — «Урал»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Урал» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ничья в первом тайме за 1.97.

«Сложный матч в Нижнем Новгороде – «Пари НН» сыграет против екатеринбургского «Урала». «Урал» после 10 матчей подряд без побед наконец-то выиграл. Удалось одержать победу над лидером — над «Краснодаром» — 3:1, причём уверенно, по делу. «Урал» здорово двигался и здорово реализовал свои моменты. Отметим гол Каштанова, долгожданный для екатеринбуржцев.

Ну и сейчас «Урал» отправляется на выезд к команде, которая дома львиную долю очков своих и набирает, где-то не без доли удачи, где-то не без каких-то судейских вопросов. Тем не менее Нижний Новгород дома играет достаточно убедительно. Команда сейчас на девятом месте в турнирной таблице — 21 очко набрано. Но между «Уралом» и «Нижним» всего два очка разницы. Если «Урал» выигрывает, то он в турнирной таблице обходит «Пари НН».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Знаем требовательность Юрана, его умение готовиться к каждому сопернику и к каждому матчу. Здесь сложная схема для екатеринбуржцев, потому что «Пари НН» играет в три центральных защитника, снимает практически весь верх. Вряд ли в этой игре будет большое количество моментов, вряд ли большое количество забитых мячей мы увидим.

Честно говоря, и здесь ничейка напрашивается. Можно сыграть ничью в первом тайме за 1.97. Если брать все игры этого тура, ничья здесь оценивается самым низким коэффициентом, значит, букмекеры тоже предполагают, что здесь может быть ничья», — сказал Генич.