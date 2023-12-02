«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 2 декабря

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.88.

«Арсенал» примет дома «Вулверхэмптон» в рамках 14-го тура АПЛ. Особой интриги тут не вижу — «канониры» обязаны уверенно набирать три очка.

«Арсенал» возвращается в боевую форму. Уже в четырёх матчах кряду клуб только выигрывает. Последнее поражение было в начале ноября — 0:1 от «Ньюкасла». С тех пор подопечные Артеты уверенно обыграли «Бёрнли» (3:1) и «Брентфорд» (1:0). В таблице лиги коллектив занял первое место после двух ничьих у «Ман Сити». Но борьба за первую строчку ещё идёт — разрыв между командами минимален.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также всего пару дней назад «Арсенал» разгромил «Ланс» в Лиге чемпионов в 5-м туре — 6:0. Благодаря этой победе клуб гарантировал себе выход в плей-офф. А вот «Вулверхэмптон» в еврокубках, конечно, не участвует. Впрочем, у него и без того проблем хватает.

Последние матчи были очень тяжёлыми у «волков». Несколько очень важных результатов добились они дома — сыграли вничью с «Ньюкаслом» (2:2), обыграли «Тоттенхэм» (2:1). Но вот на выезде подопечные Гари О’Нила терпели неудачи в играх с не самыми тяжёлыми соперниками — 1:2 с «Шеффилдом» и 2:3 с «Фулхэмом». В таблице «Вулвс» сейчас располагаются ниже середины, на 12-й строчке.

Да, у гостей будет небольшое преимущество, ведь «Арсенал» на неделе играл в еврокубке. Впрочем, я не думаю, что это сильно поможет «Вулверхэмптону». «Канониры» намного сильнее своего соперника — его они должны обыгрывать даже вторым составом. Плюс на выезде «волки» особенно слабо играли в последнее время», — сказал Павлюченко.