«Бавария» — «Унион»: ставка Александра Мостового на матч Бундеслиги

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.67.

«Бавария» и «Унион» проведут матч в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Ещё в прошлом сезоне это была бы центральная игра тура. Впрочем, сейчас ситуация совершенно другая. Вряд ли берлинцы сумеют даже одно очко с матча увезти.

Сложно поверить, но «Унион» продолжает своё падение — клуб идёт на серии без побед, которая длится ещё с конца августа. Больше трёх месяцев берлинцы не могут добыть хотя бы одну победу. Ожидаемо, в таблице чемпионата Германии клуб идёт на предпоследнем месте. Не идёт на пользу и участие в Лиге чемпионов. Там представитель Бундеслиги уже потерял шансы на выход в плей-офф.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Правда, стоит отметить, что хотя бы длинную серию поражений «Унион» недавно сумел прервать. Команда зачастила с ничьими — три в четырёх встречах. На чемпионат Германии приходится только 1:1 с «Аугсбургом». Так что перспективы в турнире у коллектива остаются плачевными.

«Бавария» же сыграла на неделе в Лиге чемпионов с «Копенгагеном» вничью — 0:0. Однако тут нечему удивляться — в еврокубке команда уже для себя всё решила, гарантировав попадание в плей-офф. Так что в ближайшие месяцы подопечные Тухеля сконцентрируют внимание на Бундеслиге, где пока что у них есть свои сложности. «Байер» выступает в этом сезоне чуть стабильнее и всё ещё опережает многократного чемпиона страны. Посмотрим, поменяется ли положение дел в турнире спустя некоторое время.

Сейчас же у «Униона» точно шансов нет. «Бавария» немного покопила силы в матче с «Копенгагеном». Да и если бы мюнхенцы сыграли вторым составом, всё равно бы выиграли сегодня. Уж слишком плохо выступают берлинцы», — сказал Мостовой.