«Барселона» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.75.

«Барселона» немного начала сдавать в последние месяцы. Пару раз клуб потерял очки в Ла Лиге. Помимо отчасти ожидаемого поражения в Эль-класико, где шансы были примерно равны, каталонцы также не сумели обыграть «Райо Вальекано» (1:1). В результате, сейчас в таблице подопечные Хави идут на четвертом месте, отставая от лидеров уже на четыре балла.

В Лиге чемпионов недавно «Барселона» тоже оступилась — проиграла «Шахтеру» (0:1). Впрочем, на неделе в пятом туре еврокубка коллектив обыграл «Порту» (2:1), после чего гарантировал себе попадание в плей-офф. В общем-то, больших проблем в групповом этапе у «сине-гранатовых» не было.

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А вот «Атлетико» ни разу не проиграл в групповом этапе ЛЧ — три победы и две ничьи. И это при том, что соперники у команды были довольно серьезные — «Лацио» и «Фейеноорд». Как раз с римлянами в последнем туре они и будут решать, кто выйдет из группы с первой строчки.

В Примере подопечные Симеоне тоже не безгрешны — не так давно проиграли «Лас-Пальмасу» (1:2). Впрочем, это была единственная потеря очков командой за долгое время. В остальных встречах за последние месяцы «матрасники» выигрывали, благодаря чему сейчас поднялись на третье место. Хотя они опережают «Барселону» только по дополнительным параметрам.

В общем, не думаю, что тут кто-то наберет три очка. «Атлетико» чуть более стабилен. Без травмированных «Барселона» являлась бы фаворитом. Но сейчас — шансы равны. Тем более, обе команды на неделе играли в еврокубке», — сказал Мостовой.

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