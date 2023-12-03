ЦСКА – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Ростов» в 17-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ЦСКА забьёт в первом тайме за 1.80.

«ЦСКА сыграет с «Ростовом» домашний матч. Команды на неделе провели кубковую встречу и сыграли вничью 1:1 с удалением у армейцев. «Ростов» очень неплохо начал игру, здорово вошел, забил сразу. Потом ЦСКА инициативу перехватил, и в итоге Файзуллаев с Заболотным, как и в предыдущем матче с «Динамо», оформили ответный мяч. Ничья — хороший результат для ЦСКА перед ответной игрой, которая пройдет уже в марте.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В чемпионате в семи домашних матчах из восьми в РПЛ ЦСКА в первых таймах обязательно забивал. Скамейка не очень длинная у ЦСКА, вариантов у Федотова немного, но в первом тайме армейцы включают хорошие обороты, хорошие скорости, здорово прессингуют, здорово созидают, и любому сопернику приходится максимально сложно.

Поэтому, исходя из статистики, я бы здесь рассмотрел вариант «ЦСКА забьет в 1-м тайме» за коэффициент 1,8. Если вспомнить конец прошлого сезона, там ЦСКА вообще шансов «Ростову» не оставил, забил 4 в первом тайме. Здесь будет достаточно одного гола от ЦСКА в первой половине», — сказал Генич.