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ЦСКА – «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ 3 декабря

ЦСКА – «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ 3 декабря
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Ростов».

Ставка: победа ЦСКА за 1.85.

«Матч РПЛ. Неровные, нестабильные выступления армейцев продолжаются. Очень тяжело говорить о чем-то, когда ЦСКА, по сути, на многие матчи выходит, уже фактически пропустив. Игра в обороне, конечно, не является их коньком. Я думаю, что и для футболистов, и для Владимира Федотова тоже, наверное, важным моментом здесь будет то, что противостоят они команде, которую возглавляет тренер сборной. Понятно, что Карпин и так знает прекрасно возможности игроков ЦСКА, которые являются кандидатами в сборную, но показать эти возможности свои в очной встрече, в общем, всегда дорогого стоит.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что после неудачного дерби с «Динамо» армейцам надо собраться, тем более здесь домашняя игра. Коэффициент на их победу достаточно хороший – 1,85. И вот у меня есть какое-то такое предчувствие, просто именно предчувствие, что так и надо действовать, так и надо ставить. 1,85 — это в данной ситуации очень неплохо», — сказал Андронов.

Узкая обойма — не повод терять очки:
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